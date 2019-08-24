شكرا لقرائتكم 48 ساعة راحة لنجوم الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح محمود جابر المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، راحة لمدة 48 ساعة للاعبي الفريق الأول بعد انتهاء المعسكر الصيفي الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر. Advertisements ولعب الإسماعيلي خلال فترة المعسكر 5 وديات مع أندية بتروچيت وكوكاكولا والاعلاميين وحرس الحدود واختتم مبارياته مع نادي انبى اليوم . ومن المقرر أن يعود الفريق لإستكمال المعسكر بالإسماعيلية وخوض 5 وديات أخرى استعداداً لمواجهة اهلي بنى غازي الليبي في البطولة العربية سبتمبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 48 ساعة راحة لنجوم الإسماعيلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.