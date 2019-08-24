شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رد "أزارو" على قرار الأهلي برحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الاهلي تسويق المهاجم المغربي وليد ازارو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم افريقي سوبر، وفقا لما آلت إليه مناقشات لجنة التخطيط بالنادي.

طالبت جماهير الاهلى إدارة النادى برحيل اللاعب المغربى بعد المستوى الباهت الذى ظهر عليه فى الفترة الأخيرة واهداره العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين.

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من جهته لم يرفض أزارو فكرة الرحيل، مشترطا الحصول على راتب يوازي ما يحصل عليه داخل النادي الأهلي.

كما رحب وليد أزارو بمقترح الأهلي بالخروج معارا لمدة موسم، رافضا في الوقت ذاته فكرة تمديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بعد موسمين.

وعلم الخليج 365 أن أزارو عقد جلسة مع ادارة الأهلي اكد فيها رغبته في الرحيل متعهدا بجلب عرض خلال الساعات القادمة في الوقت الذي تبحث الادارة الحمراء عن عرض لبيعه.