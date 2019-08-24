شكرا لقرائتكم الزمالك ضد ديكاداها .. عودة ساسي للتشكيل الأساسي وأبو جبل فى حراسة المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" القائمة التى سيخوض بها مباراة ديكاداها الصومالى والتى تنطلق بعد قليل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام -محمود علاء- محمد عبد الغنى-عبد الله جمعة

خط الوسط: محمد حسن - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى- كريم بامبو - شيكابالا

Advertisements

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من محمد عواد حارس مرمى - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف اوباما - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز

وتُعد مباراة الزمالك الليلة، هى الأولى التى سيقودها ميتشو الذى رسمياً منذ أيام بعد قيادة طارق يحيى الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة بصفة مؤقتة أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة، وذلك خلفا لخالد جلال الذى رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى.

ويخوض الزمالك المباراة وسط حالة من الارتياح الشديد، خصوصاً أن التأهل إلى الدور التالى محسوماً بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد،إلا أن اللاعبين يسعون إلى الفوز بنتيجة كبيرة من أجل ضرب الرقم الذى حققه الأهلى خلال فوزه على فريق إطلع برة بطل جنوب السودان بتسعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات البطولة ذاتها.