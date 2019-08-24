شكرا لقرائتكم وادى دجلة ينتظر وصول المغربى عبد الكبير الوادى لتوقيع للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو نادى وادى دجلة، وصول المهاجم المغربى عبد الكبير الوادى، لاعب اتحاد طنجة، إلى القاهرة، من أجل توقيع عقود انضمامه لصفوف الفريق الدجلاوى بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان مسئولو دجلة توصل لاتفاق شبه نهائى مع نظرائهم باتحاد طنجة على ضم عبد الكبير الوادى صاحب الـ 26 عامًا، حيث يتميز عبد الكبير باللعب بالقدمين بخلاف سرعاته الكبيرة وهى ما دفعت اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة للتمسك باللاعب.
وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع التونسى رفيق كابو لاعب الاتحاد المنستيرى لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر وادى دجلة ينتظر وصول المغربى عبد الكبير الوادى لتوقيع للفريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.