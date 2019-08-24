محمد صلاح يسجل خامس أهدافه أمام آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أحرز محمد صلاح، لاعب ليفربول، الهدف الثاني لفريقه في شباك آسنال، خلال مواجهة بالجولة الثالثة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه في شباك الجانزر مع حلول الدقيقة 49، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة لصالح ليفربول، إثر قيام ديفيد لويز مدافع آرسنال بجذب صلاح مع القميص.

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وكان جوايل ماتيب قد سجل الهف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 41، بعد عرضية من اللاعب أرنولد، استغلها ماتيب وحول الكرة برأسه في شباك الفريق اللندني آرسنال.

ويعد هذا هو الهدف الخامس لصلاح في شباك فريق آرسنال، بالإضافة لصناعة 3 أهداف أخرى لزملائه.

ويبحث كل من ليفربول وآرسنال عن الفوز من أجل صدارة الدوري الانجليزي منفردًا، وفي المقابل يمثل التعادل أمل المنافسين في التساوي معهم بقمة جدول الترتيب.