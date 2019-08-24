تشكيل الزمالك.. فرجاني أساسيًا أمام بطل الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ديكاداها الصومالي في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تشكيلة الزمالك العديد من التغييرات بداية من مركز حراسة المرمى من خلال ظهور محمد أبو جبل بدلاً من محمد عواد.

ومن المقرر أن يظهر الدولي التونسي فرجاني ساسي أساسيًا بدلاً من محمود عبد العزيز والذي شارك في مباراة الذهاب.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: محمد حسن وفرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: كريم بامبو وأشرف بن شرقي وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب والذي أقيم في برج العرب انتهت لصالح الزمالك بالفوز بسبعة أهداف دون رد في لقاء شهد ظهور طارق يحيى كمديرًا فنيًا مؤقتًا للأبيض.