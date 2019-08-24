المصري يواجه ماليندي بطل زنجبار في الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

انتهت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت عصر اليوم على ملعب عماني بزنجبار والتي جمعت بين ماليندي بطل زنجبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال بفوز ماليندي بهدف للاشئ ليصعد للدور التمهيدي الثاني بفوزه بمجموع المباراتين بهدف للاشئ بعد أن سبق أن تعادل الفريقان سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل نحو أسبوعين على نفس الملعب.

بتلك النتيجة يصعد فريق ماليندي لملاقاة المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني ، حيث ستقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر ، فيما ستقوم مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 ، 28 ، 29 سبتمبر أيضاً.