مباشر قمة بريميرليج.. ليفربول 2 - 0 آرسنال .. صلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وآرسنال والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ليفربول صاحب الأرض والجمهور خلال لقاء اليوم نظرًا لإقامة المباراة على ملعبه "الآنفيلد" يتقاسم صدارة المسابقة مع آرسنال برصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين.

تشكيل ليفربول: أدريان - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - صلاح - ماني - فيرمينو.

تشكيل آرسنال: لينو - ماترينالاد نيلس - لويز - سوكراتس - مونريال - جوندوزي - تشاكا - بيبي - سيبايوس - ويلوك - أوباميانج.

تفاصيل المباراة

بدأ ليفربول بضغط مبكر عن طريق كرة عرضية من روبرتسون تمر من أمام فيرمينو المتواجد أمام المرمى في الدقيقة الثانية.

الدقيقة الثامنة حصل لاعب الوسط الهولندي فينالدوم على فرصة لتسجيل هدف ليفربول الأول بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر دون خطورة على مرمى آرسنال.

وكاد أوباميانج أن يفتتح أهداف آرسنال في الدقيقة 11 بخطأ من أدريان الذي أبعد الكرة بطريقة خاطئة لتصل الكرة للجابوني الذي يسدد كرة تمر بجوار القائم.

نيكولاس بيبي سدد كرة قوية لصالح آرسنال في الدقيقة 19 لكن يقف أدريان في المكان الصحيح ويتصدى للكرة.

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وكاد سيبايوس لاعب وسط آرسنال يتسبب في هدف لصالح ليفربول في الدقيقة 20 بعدما مرر كرة لماني المتواجد أمام المرمى ليسدد السنغالي كرة قوية لكن لينو حارس الجانرز يقف ويتصدى للكرة بنجاح.

ومع حلول الدقيقة 30 عاد نيكولاس بيبي ليهدد مرمى ليفربول بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 أهدر بيبي أخطر فرص المباراة بعدما انفرد بمرمى ليفربول لكن يسدد كرة ضعيفة يبعدها أدريان بنجاح.

صلاح ظهر للمرة الأولى في المباراة وتحديدًا في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 41 استطاع جويل ماتيب مدافع فريق ليفربول أن يسجل هدف التقدم لصالح الريدز من كرة رأسية رائعة بعد عرضية رائعة من أرنولد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كاد ماني أن يسجل على طريقة ماتيب بعد عرضية من أرنولد لكن تمر رأسية السنغالي بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 48 شهدت حصول محمد صلاح على ضربة جزاء بعد خطأ ارتكبه ديفيد لويز ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء يسددها مو وينجح في إحراز الهدف الثاني لليفربول لتصبح النتيجة (2-0).

وعاد محمد صلاح نجم ليفربول في الدقيقة 59 ليسجل الهدف الثالث لليفربول بعدما راوغ ديفيد لويز بطريقة رائعة لينفرد بمرمى آرسنال ويسدد هدفًا رائعًا في شباك الجانرز.

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