التشكيل.. صلاح يبدأ مع ليفربول.. ومشاركة الأغلى في آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة آرسنال في قمة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتساوى ليفربول مع آرسنال في ترتيب النقاط حيث يمتلك كل خصم ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين.

وشهد تشكيل ليفربول ظهور محمد صلاح أساسيًا رفقة الثنائي الهجومي روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو - هندرسون - فينالدوم.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - ساديو ماني.

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خط الهجوم: فيرمينو.

في المقابل، أعلن أوناي أيمري المدير الفني لآرسنال عن التشكيل حيث سيبدأ بكل من:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: مارتيلاند نيلس - سوكراتس - ديفيد لويز - مونريال.

خط الوسط الدفاعي: تشاكا - جوندوزي.

خط الوسط الهجومي: سيبايوس - ويلوك - بيبي.

خط الهجوم: بير إيميريك أوباميانج.

ويشارك الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب آرسنال للمرة الأولى أساسيًا مع الجانرز منذ قدومه من فريق ليل الفرنسي في صفقة تصنف بالأغلى في تاريخ النادي اللندني.

وانتقل بيبي إلى آرسنال في صفقة قياسية قدرت بـ75 مليون يورو.