المقاولون يوضح لمصراوي موقفه من إمكانية تدريب النحاس للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، أن النادي يتمسك ببقاء عماد النحاس، المدير الفني للفريق، حتى نهاية عقده.

وكانت تقارير كشفت ترشيح عماد النحاس لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وقال فتحي، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء السبت، إن عماد النحاس جدد تعاقده مع المقاولون لمدة موسم.

Advertisements

وأضاف أن النحاس بدأ فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن اختيار الصفقات الجديدة جاء بناءً على رغبته.

وأكمل: "النحاس مدرب مميز جدًا ونرغب في بقاءه لأطول فترة ممكنة مع الفريق بعد الأداء والنتائج التي حققها في الموسم الماضي".

وأتم المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون قائلا: "النحاس لم يتحدث معنا بشأن رحيله نهائيًا حتى الآن".

يُذكر أن عماد النحاس قاد المقاولون العرب في الموسم الماضي (2018-19) لاحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.