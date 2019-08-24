إنفراد.. محمد يوسف يطلب الاستمرار في تدريب الأهلي ومجلس الخطيب يحسم قراره

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى مكالمة تليفونية بالخطيب وطلب منه الاستمرار في العمل كمديرا فنيا للفريق وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي.

وتابع المصدر أن مكالمة يوسف بالخطيب، جاءت عقب الفوز أمام أطلع برة بتسعة أهداف، وأكد يوسف خلال المكالمة أنه يطمح في تحقيق الدوري واللقب الإفريقي وكتابة اسمه في سجلات تاريخ القلعة الحمراء خاصة أنه ابن من أبناء النادي.

من جانبه، رحب الخطيب بعرض يوسف وشكره على روحه ورغبته في خدمة النادي الأهلي مشيرا أنه سيعرض الموقف على أن يقوم بالرد عليه خلال ساعات.

وقام بيبو بغرض الأمر على المجلس ورحب عدد قليل منهم خاصة بعد تحقيق الفوز بتسعة أهداف أمام أطلع برة بينما رفضت الأغلبية خوفا من إثارة غضب الجماهير التي تطمح وتنتظر التعاقد مع مدرب أجنبي من العيار الثقيل.

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وفاز الأهلي على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ ليتأهل لدور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

ويعد انتصار الأهلي هو الأكبر في تاريخ الأندية المصرية خلال مشاركتها بدوري أبطال أفريقيا، متخطيا فوز الإسماعيلي على فريق حي العرب السوداني بالدور التمهيدي لدوري الأبطال عام 2000.

وكان الفوز الأكبر للأهلي في تاريخ مشاركته بالبطولات الأفريقية عام 1977، على حساب المدنة الليبي بنتيجة 7-2 في دور الـ16 من منافسات دوري الأبطال.