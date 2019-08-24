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الإسماعيلي يتغلب على انبي ودياً

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في التغلب على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم بإستاد بتروسبورت ، ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.
تقدم انبى فى الشوط الأول عن طريق احمد

شكرى قبل أن يتعادل محمد الشامى فى بداية الشوط الثاني ثم تقدم بنسون شيلونجو بالهدف الثاني قبل أن يؤكد محمود دونجا انتصار الفريق بهدف ثالث من ضربة جزاء تسبب فيها احمد مدبولى بعد مراوغة الفريق البترولى.
بدأ الفريق بتشكيل ضم محمد مجدى فى حراسة المرمى فى الدفاع .. اسامة ابراهيم،محمدمجدى،باهر المحمدى،احمد ايمن ،فى الوسط .. محمد بيومى،محمود دونجا،احمد مدبولى،محمد الشامى ،وجيه عبد الحكيم فى الهجوم بينسون شيلونجو قبل أن يشارك كل من بيكيتى ومحمد حمدى زكى ومصطفى فارس وحازم مرسى ومحمد الضرف واحمد ايمن.
 
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