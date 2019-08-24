علي خلف الله يحصد ذهبية ٥٠ متر حرة بألعاب إفريقيا

أضاف السباح المصري المتألق علي خلف الله ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليافي المغرب.
وتمكن السباح المصري من تحقيق الفوز بسباق ٥٠ متر حرة بعدما حقق زمنا قدره ٢٢ ثانية و١٧ جزء من الثانية ليتوج بالميدالية الذهبية.
وجاء في المركز الثاني السباح الجزائري أسامة ساهومي، ثم الجنوب إفريقي برادلي تاندي في المركز الثالث.
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