تعرف على جدول ومواعيد وديات سيراميكا كليوباترا في معسكر برج العرب

أنهى أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق على المباريات الودية السبعة التي يخوضها الفريق في معسكره المعلق الذي بدأ اليوم السبت، في مدينة برج العرب بالإسكندرية ويستمر لمدة أسبوعين.

وتقرر أن يواجه كليوباترا فريق أبو قير للأسمدة

مساء غد الأحد في افتتاح اللقاءات الودية، ومساء الثلاثاء يلتقي مع فريق الرجاء، على أن يلتقي مع الحمام مساء الخمس. ويعود الفريق ليواجه سوهاج مساء السبت الموافق ٣١ أغسطس، وفي اليوم التالي يلعب مع نادي مياة البحيرة، ويلتقي مع دمنهور مساء الثلاثاء، ومسك ختام وديات المعسكر ضد فريق فاركو مساء الخميس الموافق ٥ سبتمبر.

وكان الفريق خاض معسكرا مغلقا لمدة أسبوعين في محافظة الإسماعيلية في وقت سابق، تخلله عدد من المباريات الودية، ثم عاد للقاهرة ولعب بعض اللقاءات الودية مع أندية الدوري الممتاز مثل وادي دجلة والانتاج الحربي وانبي.