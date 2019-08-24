فريدة عثمان تحصد فضية ٥٠ متر حرة بألعاب إفريقيا

أضافت البطلة العالمية فريدة عثمان ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وجاءت فريدة عثمان في الترتيب الثاني بسباق ٥٠ متر حرة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره ٢٥ ثانية و٦ أجزاء من الثانية، وتفوقت في السباق الجنوب إفريقية إيرين جالاغير. وجاءت السباحة المصرية أمينة السبيلجي في المركز السادس بنفس السباق بزمن قدره ٢٦ ثانية و٩٠ جزء من الثانية. الثانية، وتفوقت في السباق الجنوب إفريقية إيرين جالاغير. وجاءت السباحة المصرية أمينة السبيلجي في المركز السادس بنفس السباق بزمن قدره ٢٦ ثانية و٩٠ جزء من الثانية.

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