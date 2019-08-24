ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام شالكه

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش الميدر الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيل فريقه في مباراة شالكا، ضمن فعاليات الجولة الثانيةمن الدوري الألماني.
ولم يستطع حامل اللقب أن يحقق الفوز في المبارة الإفتتاحيةبعدما تعدل بهدفين لمثلهما أمام هيرتا برلين.
وجاء تشكطيل البايرن كالتالي..
حراسة المرمى:نوير
خط الدفاع: بافارد، زولا، لوكاس هيرنانديز، ألابا
خط الوسط: مولر، كيميتش، توليسو
خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي، كومان
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