ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام شالكه

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش الميدر الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيل فريقه في مباراة شالكا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من الدوري الألماني. من الدوري الألماني. ولم يستطع حامل اللقب أن يحقق الفوز في المبارة الإفتتاحية بعدما تعدل بهدفين لمثلهما أمام هيرتا برلين. بعدما تعدل بهدفين لمثلهما أمام هيرتا برلين. وجاء تشكطيل البايرن كالتالي.. حراسة المرمى:نوير Advertisements خط الدفاع: بافارد، زولا، لوكاس هيرنانديز، ألابا خط الوسط: مولر، كيميتش، توليسو خط الهجوم: جنابري، ليفاندوفسكي، كومان

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