الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب سلة ليتواني

تعاقد مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع اللاعب الليتواني إدجار زيلينيوس وعمره ٣٠ عاما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة السلة في بطولتي الحريري والتي تقام في الفترة من ١٠ الي ١٨ سبتمبر القادم والبطولة العربية للأندية الأبطال في الفترة من ٢١ إلي ٣١ أكتوبر بالمغرب وجاء التعاقد مع اللاعب لمدة " شهرين " عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب و إنهاء إجراءات أستقدامه بالتنسيق مع الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق الفترة من ١٠ الي ١٨ سبتمبر القادم والبطولة العربية للأندية الأبطال في الفترة من ٢١ إلي ٣١ أكتوبر بالمغرب وجاء التعاقد مع اللاعب لمدة " شهرين " عقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب و إنهاء إجراءات أستقدامه بالتنسيق مع الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق ويلعب زيلينيوس في مركزي الجناح ولاعب الارتكاز ويبلغ طوله ٢٠٧ سم ولعب الموسم الماضي في نادي افيون التركي.

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