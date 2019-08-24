هانيا مورو تحصد ذهبية رابعة.. ٨٠٠ متر حرة

أضافت السباحة المصرية الشابة المتألقة هانيا مورو ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. وحققت السباحة ذهبيتها الرابعة في الدورة بعد الفود بسباق ٨٠٠ متر حرة بزمن قدره ٨ دقائق و٥٤ ثانية وجزء وحيد من الثانية. ثانية وجزء وحيد من الثانية. وسبق لهانيا مورو الفوز بذهبية ١٥٠٠ متر حرة، و٢٠٠ متر حرة، و٤٠٠ متر حرة، قبل أن تحصد الذهبية الرابعة.

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