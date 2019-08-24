شاهد.. مانشستر يونايتد يتذوق أول هزيمة في الموسم أمام كريستال بالاس

استطاع فريق كريستال بالاس أن يقتنص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم من ملعب "أولد ترافورد" بعدما تفوق على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

إفتتح الغاني جوردان أيو أهداف اللقاء بعد خطأ فادح من ليندلوف قلب دفاع الشياطين الحمر وذلك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الاول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني إحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد ولكن لم يفلح ماركوس راشفورد في تحويلها بهدف، لترتطم بالعارضة وتأخذ معها اًمال جماهير الأولد ترافورد التي كان عينها على تعادل فريقها.

إستطاع الشاب دانيل جيمس أن يعدل النتيجة لصالح أبناء سولشاير في الدقيقة 89، ليعيد الاًمال مرة أخرى لجماهير اليونايتد أملًا في إحراز الثلاث نقاط.

ولم تأت الرياح بما تشتهيه سفن القائد

دي خيا حيث إستطاع باتريك فان أنهولت أن يحرز هدف الفوز لصالح كرسيتال بالاس في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل الضائع من الشوط الثاني.

لتنتهي المباراة على واقع هذه النتيجة، ويحقق أبناء روي هدجسون أول فوز لهم هذا الموسم ويرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويتكبد الشياطين الحمر عناء الهزيمة الأولى له هذا الموسم ويتوقف رصيدهم عند 4 نقاط .

كريستال بالاس يذيق مانشستر يونايتد الهزيمه الاولى له هذا الموسم

استطاع فريق كريستال بالاس أن يقتنص أول ثلاث نقاط له هذا الموسم من ملعب "أولد ترافورد" بعدما تفوق على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة، ضمن فعاليات الجولة الثالة من الدوري الإنجليزي.

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إفتتح الغاني جوردان أيو أهداف اللقاء بعد خطأ فادح من ليندلوف قلب دفاع الشياطين الحمر وذلك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الاول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني إحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد ولكن لم يفلح ماركوس راشفورد في تحويلها بهدف، لترتطم بالعارضة وتأخذ معها اًمال جماهير الأولد ترافورد التي كان عينها على تعادل فريقها.

إستطاع الشاب دانيل جيمس أن يعدل النتيجة لصالح أبناء سولشاير في الدقيقة 89، ليعيد الاًمال مرة أخرى لجماهير اليونايتد أملًا في إحراز الثلاث نقاط.

ولم تأت الرياح بما تشتهيه سفن القائد

دي خيا حيث إستطاع باتريك فان أنهولت أن يحرز هدف الفوز لصالح كرسيتال بالاس في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل الضائع من الشوط الثاني.

لتنتهي المباراة على واقع هذه النتيجة، ويحقق أبناء روي هدجسسون أول فوز لهم هذا الموسم ويرتفع رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ويتكبد الشياطين الحمر عناء الهزيمة الأولى له هذا الموسم ويتوقف رصيدهم عند 4 نقاط .