زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما في تمام السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني. ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإسباني. وجاء تشكيل الميرنجي على النحو التالي : حراسة المرمى : كورتوا. خط الدفاع : كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو. Advertisements خط الوسط : كروس، كاسيميرو، إيسكو، خاميس رودريجيز. خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيمه. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، نافاس، ميليتو، ناتشو، يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جونيور فينيسيوس، فالفيردي.

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