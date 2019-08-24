تشيلسي يحقق أول انتصار بـ"الدوري الإنجليزي" تحت قيادة لامبارد

حقق فريق تشيلسي، السبت، أول انتصار له في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



وتغلب تشيلسي على مضيفه نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.



بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن أرسنال.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث بادر تشيلسي بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق تامي أبراهام.



وبعدها بثلاث دقائق أدرك نوريتش سيتي التعادل عبر تود كانتويل، ليستعيد تشيلسي التقدم مجددًا في الدقيقة 17 عن طريق ماسون مونت.



واستمرت الإثارة في اللقاء حيث جاءت الدقيقة 30 لتشهد التعادل لنوريتش سيتي عبر الفنلندي تيمو بوكي.



وتواصل البحث من الجانبين في شوط المباراة الثاني عن فرصة تسجيل هدف الفوز، وهو ما تحقق في الدقيقة 68 بإحراز أبراهام الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



بذلك، نجح تشيلسي في تحقيق أول انتصار له بـ"البريميرليغ" تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد.



المصدر: وكالات