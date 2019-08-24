رياضة | فيراتي: نيمار مثل ميسي ورنالدو.. وهذا موقفي من رحيله لبرشلونة

تحدث النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبل زميله البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مشيرًا لأنه قريب منه، لكنه لا يحب التحدث معه حول مستقبله.

وأضاف فيراتي في تصريحات صحفية: "بالطبع أريده أن يبقى. أود ان يأتي 2 سبتمبر غدا،

لأكون صادقا معكم حتى أنا لا أعرف كيف سيكون مستقبل نيمار".

وأضاف متوسط ميدان البي إس جي: "هذه الاشياء بينه وبين النادي وفي 2 سبتمبر سنعرف اذا كان سيغادر ام لا".

واستطرد: "نيمار لاعب مهم جدا بالنسبة لنا و لقد ساعدنا كثيرا في العديد من المباريات هو مثل ميسي في برشلونة ومثل كريستيانو في اليوفي".