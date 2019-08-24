رياضة | نيمار يُساوم برشلونة: الأموال قبل قبل أي شئ !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُساوم برشلونة: الأموال قبل قبل أي شئ ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواضل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما ذكره الصحفي الشهير "جوليم بلاغ" فإن نيمار يطلب من برشلونة المزيد من الأموال، من اجل الرحيل إليهم، حيث تم رفض عرضين بالفعل.

وأكدت التقارير على أن برشلونة يريدوا من اللاعب البرازيلي أن يعلن برغبته علناً، لكن اللاعب لا يريد إغلاق أي باب ; بما فيه البقاء !