رياضة | حريق في برشلونة بسبب نيمار.. وبارتوميو يقول كلمته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق في برشلونة بسبب نيمار.. وبارتوميو يقول كلمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة يسعي بقوة لحسم صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت شبكة " espn" أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة مقتنع تمامًا بصفقة "نيمار"، حيث يري أنه لاعب كبير وسيكون إضافة قوية للفريق الكتالوني بالموسم الحالي، ويريد حسم التعاقد معه بأسرع وقت ولا يريد أن يراه بقميص ريال مدريد.

وأضافت الشبكة أن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة يرفضون صفقة "نيمار" خوفًا من إصابات اللاعب وتصرفاته خارج الملعب، ويقولون لرئيس النادي "يجب ان لا نذهب بجنون في هذه الصفقة".

وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات "نيمار"، سيتم تقديمه للنادي الباريسي يوم الاثنين المقبل.