رياضة | برشلونة يتلقى الضربة القاضية في صفقة نيمار !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى الضربة القاضية في صفقة نيمار ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواضل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره الضحفي الشهير "مارسيال ليورنتي" فإن نيمار لن ينضم الى برشلونة، مشيرًا لأنه يستطيع القول أنه سيبقى في باريس سان جيرمان حتى بالرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.

ومن الجدير بالذكر ان الفريق الكتالوني، يواصل مساعيه لتدعيم خط هجومه، الذي يعاني الكثير من الإصابات ويعتبر نيمار الخيار الأول.