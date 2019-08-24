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رياضة | برشلونة يتلقى الضربة القاضية في صفقة نيمار !

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يواضل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لما ذكره الضحفي الشهير "مارسيال ليورنتي" فإن نيمار لن ينضم الى برشلونة، مشيرًا لأنه يستطيع القول أنه سيبقى في باريس سان جيرمان حتى بالرغم من اهتمام بضمه.

ومن الجدير بالذكر ان الفريق الكتالوني، يواصل مساعيه لتدعيم خط هجومه، الذي يعاني الكثير من الإصابات ويعتبر نيمار الخيار الأول.

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