رياضة | فريدة عثمان تحصد فضية ٥٠ متر حرة بألعاب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريدة عثمان تحصد فضية ٥٠ متر حرة بألعاب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضافت البطلة العالمية فريدة عثمان ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وجاءت فريدة عثمان في الترتيب الثاني بسباق ٥٠ متر حرة بعدما قطعت المسافة في زمن قدره ٢٥ ثانية و٦ أجزاء من الثانية، وتفوقت في السباق الجنوب إفريقية إيرين جالاغير.