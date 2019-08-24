رياضة | بدواى يتغلب على دمياط وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدواى يتغلب على دمياط وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل مباراة شبان بدواى ودمياط الودية بفوز شبان بدواى بهدف دون مقابل ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد ودورة الترضية التى يخوضها دمياط للبقاء بالقسم الثانى والمقرر إقامتها مطلع سبتمبر المقبل. هدف المباراة الوحيد سجله الوافد الجديد محمود هلباوى لينتزع الفوز الودى لفريقه على مستضيفه دمياط. ويستعد شبان بدواى للمشاركة بالدورة الودية برأس البر بمشاركة ثمانية أندية من القسمين الثانى والثالث.

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