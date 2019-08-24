رياضة | مفاجأة.. الأهلي يخدع برانكو ويخطط للتعاقد مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يخدع برانكو ويخطط للتعاقد مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سعي مجلس إدارة النادي الأهلي، لاستعادة السويسري كرستيان جروس، لتولي تدريب فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الأهلي قد قرر الإبقاء على برانكو، خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن إدارة الراقي تخطط في سرية للتعاقد مع جروس.

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وعانى الأهلي خلال الفترة الماضية من النتائج السلبية، والتي بدأت بخروجه من بطولة دوري أبطال آسيا، ثم تعادله مع العدالة، في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري السعودي المحترفين.

والجدير بالذكر أن فريق النادي الأهلي لم يتعرض لأي خسارة تحت قيادة جروس، على مدار 51 مباراة متتالية.

كما قاد جروس الأهلي للتتويج بثلاثية دوري المحترفين، وكأس ولي العهد وكأس السوبر في 2016.