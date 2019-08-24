رياضة | السكة الحديد يواجة بنى سويف وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يواجة بنى سويف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مباراة ودية مع فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى في الرابعة والنصف من عصر الإثنين المقبل على ملعب نادى السكة ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.

وكان فريق السكة قد أجرى 6 مباريات ودية فاز خلالها على البطل الأوليمبي بتسعة اهداف وعلى الشمس بهدف نظيف وعلى مصر للتامين بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبى مع الداخلية، وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا.