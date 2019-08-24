رياضة | السكة الحديد يواجة بنى سويف وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يواجة بنى سويف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مباراة ودية مع فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى في الرابعة والنصف من عصر الإثنين المقبل على ملعب نادى السكة ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد.
وكان فريق السكة قد أجرى 6 مباريات ودية فاز خلالها على البطل الأوليمبي بتسعة اهداف وعلى الشمس بهدف نظيف وعلى مصر للتامين بهدفين مقابل هدف وتعادل سلبى مع الداخلية، وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا.
بينما خاض فريق بني سويف 9 وديات من قبل، لإذ تلقى الهزيمة أمام نادى 6 أكتوبر بهدف وفي اللقاء الثاني تلقى الهزيمة أيضا أمام فريق الترسانة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة تم فاز على مركز شباب اطواب 1/12 تم فاز بهدف نظيف على نادى مصر وفي اللقاء الخامس فاز على أسمنت حلوان بسته اهداف وعلى شباب سمطا بخمسة أهداف وتعادل مع البلاستيك بهدف لكل فريق وتعادل مع إنبى بدون أهداف وفاز على الفيوم بهدفين نظيفين.