رياضة | مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرع مانشستر يونايتد مرارة الخسارة الأولى له هذا الموسم في "البريميير ليغ" بعد أن سقط على يد ضيفه كريستال بالاس بهدف مقابل اثنين ضمن مواجهات السبت من الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد، وجد "الشياطين الحمر" أنفسهم متأخرين بهدف جاء منذ الدقيقة 32 بتوقيع النجم الغاني الشاب جواردان آيو بعد أن وجد نفسه وجها لوجه أمام الحارس الإسباني دافيد دي خيا بعد تمهيد بالرأس من الألماني جيفيري شلاب، ليضع الأول الكرة بهدوء على يمين الحارس الدولي.

وكان بإمكان المان يونايتد تصحيح الأمور في الدقيقة 70 لولا إهدار النجم الشاب ماركوس راشفورد لركلة جزاء.

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ثم جاء التعادل في الدقيقة 89 بقدم لاعب الوسط الشاب دانيال جيمس بتسديدة مقوسة رائعة من داخل المنطقة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف.

ولكن لم يهنأ أصحاب الأرض بتقدمهم كثيراً بعد أن سجل الهولندي باتريك فان انهولت هدفا قاتلاً ثانياً لكريستال بالاس في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بتسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية الضيقة أخطأ دي خيا في التصدي لها، لتتهادى الكرة بعد ذلك داخل الشباك.

وبهذا يواصل رجال النرويجي أولي جونار سولشاير مسلسل نزيف النقاط بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وولفرهامبتون، ليتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.

بينما اقتنص "نسور" لندن الانتصار الأول لهم في الموسم بعد تعادل وخسارة ليرتفع رصيدهم إلى 5 نقطتهم دفعتهم لمنتصف الترتيب مؤقتاً.