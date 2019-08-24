رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs Arsenal Live ماتش ليفربول أونلاين Live On

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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن نقل مباراة ليفربول وارسنال بشكل حصري ومباشر على bein sport Hd 2، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال ومتابعة محمد صلاح بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد لايف وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودي، مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال كورة أونلاين لايف اليوم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام أرسنال:

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر ارنولد

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبرتوفيرمينو - محمد صلاح

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فيما سيدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

بيرند لينو

ناتشو مونريال - دافيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوث - أينسلي ميتلاند

ماتيو جندوزي - جوزيف ويلوك

ريس نيلسون - داني سيبايوس - بيير أوباميانج

ألكساندر لاكازيت

ويسعي ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب للبحث عن الانتصار الثالث بعدما حقق الفريق انتصارين في الجولة الاولي والثانية على حساب فريق نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وساوثهامبتون مقابل هدفين مقال هدف، أما فريق أرسنال نجح هو الآخر من تحقيق الانتصارين فاز على نيوكاسل بهدف نظيف ثم فاز على بيرنلي بهدفين مقابل هدف، مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر مباراة محمد صلاح كورة لايف اليوم الجمعة .