رياضة | الغابة بطل القاهرة الصيفية للسباحة بالزعانف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغابة بطل القاهرة الصيفية للسباحة بالزعانف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادى الغابة للسباحة بالزعانف بقيادة مدير جهاز العاب الماء الدكتور مطراوى سيد الدرع العام لبطولة القاهرة الصيفية للسباحة بالزعانف والتى اختتمت منافساتها بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولى.

حقق نادى الغابة اللقب عن جدارة اثر حصول الفريق على 261 ميدالية متنوعة فى كافة المراحل السنية المتنوعة منها 107 ذهبية و 86 فضية و68 برونزية .

لم يكتف نجوم الغابة بحصد الميداليات فقط ولكنهم حققوا المركز الاول بمراحل العمومي و 12 و 17 عاما والمركز الثانى لمرحلتى 15 و 19 عاما والثالث لمرحلتى 11 و 13 عاما .

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كما حصد نجوم الغابة 7 من كؤوس افضل سباح وسباحة لكل من ادهم فؤاد 17 عاما ناشئين و عمومى رجال وندى مجدى 15 عاما ناشئات وعمومى سيدات و يوسف مرزوق 17 عاما ناشئين و كرولس جورج 13 عاما وعبدالله محمد 12 عاما .

ومن جانبه اهدى الدكتور مطراوى سيد اللقب إلى مجلس إدارة النادى واللاعبين واللاعبات والجهاز الفنى وأولياء الأمور .

واشاد الدكتور مطراوى بما حققه الفريق مؤكدا أنه نتاج مجهود وتعب شاق من الجميع متمنيا مواصلة تحقيق الانتصارات في كل البطولات.