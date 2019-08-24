اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر| يلا شوت | كورة لايف | كورة كول | كورة ستار | متعدد الجودات

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة ريال مدريد اما بلد الوليد على ملعب سنتياجو برنابيو يلاشوت كورة yalla shoot koraيوم السبت القادم 24 أغسطس 2019 ،وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020 كورة اون لاين kora online , وحقق ريال مدريد الفوز الاول له في الدوري الاسباني الجولة الاولى على سيلتا فيجو.

يفتتح ملعب السنتياجو برنابيو ابوابه لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الليجا الاسبانية kora live hd وحقق المرينجي بداية قوية للموسم الجديد بفوزه على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (3-1) في افتتاح منافسات الدورى الإسباني، kora online فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس، وبهذا الأداء تطمئن جماهير الملكي بالبداية القوية الذي بدأ بها الفريق هذا الموسم، yalla shootخاصة في ظل المستوى الذي قدمه الفريق الموسم الماضي ثم فترة أعداد كانت سيئة للفريق kora shoot حيث خاض ريال مدريد سبع مباريات أستطاع تحقيق الفوز فى مبارتان فقط، وبهذا الانتصار يتصدر الميرنجي جدول الترتيب خاصة بعد خسارة غريمه التقليدي برشلونة امام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد

التكشيل المتوقع لريال مدريد امام بلد الوليد kora on line

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في حراسة المرمى: كورتوا

في خط الدفاع: راموس ، فاران ، ميليتاو

في خط الوسط: مارسيلو ، أودريوزولا ، كروس ، كاسيميرو

في خط الهجوم: بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، فاسكيز