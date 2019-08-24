اونلاين | يلا شوت - youtube plus مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر yalla kora| بث مباشر مباراة ريال مدريد filgoal

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم ستكون متوفرة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم الانترنت

ريال مدريد الذي استهل موسمه بفوز غالٍ خارج قواعده على سيلتا فيغو (3-1) بتشكيلة قديمة برز فيها أساسيا الجناح الويلزي غاريث بايل، يتطلع لتقديم مباراة كبيرة أيضاً أمام جمهوره في سانتياغو برنابيو، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام بلد الوليد الذي كان فاز خارج أرضه في المرحلة الأولى على مضيفه ريال بيتيس (2-1).

وقدّم بايل، الذي كان ينوي ترك الملكي والاتجاه للدوري الصيني أداءً عالياً أمام سيلتا فيغو في ظل غياب النجم الجديد البلجيكي ادين هازار الذي يتوقع أن يعود إلى الملاعب بعد فترة التوقف الدولية.

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

الجولة: الثانية

الملعب: سانتياغو برنابيو

التوقيت: الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة

القناة: beIN SPORTS HD3

المعلق: حفيظ دراجي