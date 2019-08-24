اونلاين | بلس Yalla: بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت Live real madrid اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلس Yalla: بث مباشر مباراة ريال مدريد وبلد الوليد يلا شوت Live real madrid اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، مباراته الثانية بالدوري الإسباني، عندما يستضيف بلد الوليد، بالجولة الثانية لليجا.

وبدأ مدريد، مباريات الموسم الجديد بصورة قوية عندما حقق فوزا عريضا خارج الديار أمام سيلتا فيجو بثلاثية، ليتصدر على إثرها جدول الترتيب مستغلا تعثر غريمة برشلونة بالتعادل، لحساب نفس الجولة.

الميرنجي يلعب اليوم أولى مبارياته على ملعبه "السنتياجو بيرنابيو" وسط آمال من مشجعيه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، أملا في التتويج باللقب الغائب منذ موسميين.

وتقام المباراة في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIn Sports HD3.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد بدون تقطيع YALLA SHOOT ويلعب مدريد وسط أرضه ووسط جماهيره، يلا شووت وكورة أون لاين KOORA LIVE، ويمكنكم المتابعة عبر موقع الخليج 365 الرياضي والي سيقدم المباراة بث مباشر وبدون تقطيع ضمن منافسات الجولة الثانية لليجا الإسبانية.

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى : كورتوا.

في خط الدفاع : راموس – فاران – كارفاخال – مارسيلو.

في خط الوسط : كروس – إيسكو - كاسيميرو.

في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور – جاريث بيل - كريم بنزيما.