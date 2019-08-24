اونلاين | ستريم 7SRII: مشاهدة بث ماتش ليفربول وارسنال مباشر الآن كورة ستار لايف يوتيوب “يلا شوت” yalla shoot في الجول SALAH

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متابعة مباراة ليفربول وارسنال اليوم

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رابط الاسطورة بث مباشر ليفربول وارسنال الآن، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول مباشر يوتيوب youtube، كورة ستار kora star، يلا شوت حصري ليفربول مباشر الآن، سيتم متابعة اللقاء مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019، وسيكون ذلك في تمام الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، بينما توقيت مباراة ليفربول اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما سيأتي الموعد عند الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، بينما يأتي التوقيت في تمام الخامسة ونصف مساءً بتوقيت المغرب، والجزائر، وتونس، كما يكون التوقيت عند الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت العراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين.

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