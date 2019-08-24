اونلاين | match ليجا: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تابع لايف kora online رابط يلا شوت ماتش ريال مدريد اليوم مباشر "الليجا"

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كورة ستار البث المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد مع فريق بلد الوليد اليوم السبت 24 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني KOORA STAR.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق بلد الوليد وفريق ريال مدريد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

يلا لايف ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على حساب فريق سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويسعى ريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم للحصول على لقب الليجا الإسبانية، وإعادتها إلى خزائن النادي بعد حصول البارسا على اللقب في الموسمين الماضيين KOORA LIVE.