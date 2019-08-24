اونلاين | streem bein: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر yalla shoot كورة ستار ماتش ريال مدريد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر streem bein: مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر yalla shoot كورة ستار ماتش ريال مدريد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية بين ريال مدريد وبلد الوليد فى إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات الدورى الإسبانى تحت قيادة الحكم بابلو جونزاليس.

وستقام المباراة فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sport HD 3، ويمكنكم متابعة البث الحى والمباشر دون تقطيع عبر الخليج 365 الرياضي، مشاهدة مباراة ريال مدريد Koora Star.

وسيدخل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : مارسيلو، فاران، راموس، أودروزيولا

خط الوسط : كروس كاسيميرو - إيسكو، مودريتش جاريث بيل

خط الهجوم : كريم بنزيمه

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد و بلد الوليد Koora Online المباراة الاولى للمرينجى على ملعب سانتياجو بيرنابيو Koora Live.يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية بين ريال مدريد وبلد الوليد فى إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات الدورى الإسبانى تحت قيادة الحكم بابلو جونزاليس. وستقام المباراة فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sport HD 3، ويمكنكم متابعة البث الحى والمباشر دون تقطيع عبر الخليج 365 الرياضي، مشاهدة مباراة ريال مدريد Koora Star. وسيدخل زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : تيبو كورتوا خط الدفاع : مارسيلو، فاران، راموس، أودروزيولا خط الوسط : كروس كاسيميرو - إيسكو، مودريتش جاريث بيل خط الهجوم : كريم بنزيمه ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد و بلد الوليد Koora Online المباراة الاولى للمرينجى على ملعب سانتياجو بيرنابيو Koora Live.