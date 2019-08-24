اونلاين | يلا شوت Anfield كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال Liverpool LIVE نقل سريع yallalive يوتيوب

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مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر فى الجولة الثالثة من مباريات الدورى الانجليزى لكرة القدم، فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو مانى و فريمينو سيواجهون الأرسنال بقيادة أوبيانج ومسعود أوزيل على ملعب الريدز “الانفيلد”، يلا شوت ليفربول والارسنال بث مباشر فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، و سيحكم لقاء اليوم انتوني تايلور

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مباراة ليفربول وارسنال مذاعة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 2 و سيعلق على المباراة على محمد على، جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول الدورى الانجليزى برصيد 6 نقاط، و يتساوى معه فى نفس الرصيد فريق الأرسنال من الفوز فى مباراتين.

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