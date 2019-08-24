اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS

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ينتظر عشاق الدورى الإنجليزى والكرة العالمية قمة البريميرليج اليوم عندما يلتقي فريقي ليفربول وأرسنال على ملعب أنفيلد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الإنجليزى.

وستقام المباراة فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة وستذاع حصرياً على beIn Sports Hd 2 ويمكنكم متابعة اللقاء على موقع الخليج 365 الرياضي فى بث حى ومباشر Koora Live، رابط سريع مشاهدة مباراة محمد صلاح بالدورى الإنجليزى أمام أرسنال Koora Online.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بتشكيل كالأتى :

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فابينيو، هندرسون، فاينالدوم

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خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

بينما يدخل أرسنال بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : لينو

خط الدفاع : مايتلاند، باباستاثوبولوس، دافيد لويز، مونريال

خط الوسط : جوندوزى، ويلوك، نيلسون، سيبايوس

خط الهجوم : أوباميانج، لاكازيت

ويسعى رفقاء محمد صلاح للفوز والانفراد بجدول الدورى بعد أن فازوا فى المباراتان السابقتين على كل من نورويتش سيتى وساوثهامبتون وأيضا يسعى أرسنال للفوز لتحقيق الفوز الثالث بعد الفوز على بيرنلى ونيوكاسل Koora Star، يمكنكم متابعة اللقاء عبر بث مباشر على الخليج 365 الرياضي KORA agoal.