شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

كشفت مصادر أن اتحاد الكرة، استقر على تولي حسن شحاتة المدير الفني الساب للمنتخب المصريوالحاصل على ثلاث بطولة متتالية لأمم أفريقيا، مديراً فنيناً جديدً للمنتخب في الفترة الحالية.

وأوضحت المصادر، أن حسام البدري ثاني المرشحين لتولي القيادة الفنية في حالة عدم الاتفاق مع حسن شحاته، فيما اقترح اتحاد الكرة ولي أحمد حسام ميدو منصب المدرب المساعد في جهاز حسن شحاته، ولكن قوبل الاقتراح بالرفض.

الحضري مدربا للحراس، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب، فيما تتم المفاضلة بين محمد فضل وأحمد عبدالله لتولي منصب مدير المنتخب.