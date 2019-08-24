شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخطط لمنع فان دايك من الرحيل والان مع التفاصيل

قال موقع 90 MIN، أن نادي ليفربول يسعى لتجديد عقد مدافعه فيرجيل فان دايك، والذي ينتهي في عام .2023

وأوضحت أنه م المتوقع أن يوقع فان دايك، على عقود تجديده للفريق، براتب يصل إلى 250.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، بدلاً من 125.000 جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربل لتجديد عقود القوام الأساسي للفريق حفاظاً عليهم من الإغراءات.