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ليفربول يخطط لمنع فان دايك من الرحيل

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قال موقع 90 MIN، أن نادي ليفربول يسعى لتجديد عقد مدافعه فيرجيل فان دايك، والذي ينتهي في عام .2023

وأوضحت أنه م المتوقع أن يوقع فان دايك، على عقود تجديده للفريق، براتب يصل إلى 250.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، بدلاً من  125.000 جنيه إسترليني.

 

ويسعى ليفربل لتجديد عقود القوام الأساسي للفريق حفاظاً عليهم من الإغراءات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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