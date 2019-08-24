شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت كبرى في تشكيلة ريال مدريد أمام بلد الوليد والان مع التفاصيل

أعلن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، تشكيلته لمواجهة فريق بلد الوليد على ملعب سانتياجو برنابيو في الأسبوع الثاني بالليجا. وضمت التشكيلة الأساسية لريال مدريد ضد بلد الوليد وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية كل من:- Advertisements حارس المرمى: تيبو كورتوا. خط الدفاع: مارسيلو ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو ، إيسكو ، جيمس رودريجيز. خط الهجوم: كريم بنزيمة ، جاريث بيل.

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