شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمي لليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة يورجن كلوب، عن تشكيلة فريقه أمام نادي أرسنال، في المبارةالتي تنطلق بعد قليل بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال كالتالي.. تشكيل ليفربول ضد ارسنال

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