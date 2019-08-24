شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقدم عرضاً جديداً لضم نيمار والان مع التفاصيل

قالت صحيفة ABC الإسبانية، أن نادي برشلونة الاسباني، قدم عرضاً جديداً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا. وأضحت الصحيفة أن برشلونة طالب ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل 45 مليون يورو سنوياً. وكان فريقي برشلونة وريال مدريد يسعيان للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أعلن رغبته في الرحيل عن الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يقدم عرضاً جديداً لضم نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.