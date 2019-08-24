شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول وأرسنال: صلاح وماني وفيرمينو في مواجهة بيبي وأوباميانج (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كل من يورجن كلوب وأوناي إيمري عن تشكيل قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر يونايتد وأرسنال، والذي سيُقام على ملعب أنفيلد.

شهد التشكيل الأساسي لأصحاب الأرض وجود صلاح منذ البداية، كما تم الدفع بالثنائي هندرسون وفابينيو، بعد أن تمت إراحتهما في مباراة ساوثهامبتون في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل الريدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون – فابينيو – فينالدوم

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خط الهجوم: صلاح – فيرمينو – ماني

في المقابل تضمن تشكيل أرسنال للمباراة البدء بالإيفواري بيبي كأساسي للمرة الأولى، كما توقع كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة، وتواجد لاكازيت على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الجانرز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتلاند – سوكراتيس – لويز – مونريال

خط الوسط: تشاكا – جاندوزي – سيبايوس- ويلوك

خط الهجوم: بيبي- أوباميانج