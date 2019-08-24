- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي المصري، حقيقة العروض التي وصلت للمغربي وليد أزارو، مهاجم القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة للرحيل بعد توتر علاقته مع الإدارة.
يذكر إن وكيل اللاعب أخبر العديد من وسائل الإعلام بوجود اهتمام من بعض الأندية، في مقدمتهم أندية بالدوري القطري ونحن طالبنا مخاطبتنا بعرض رسمي، يتضمن قيمة مالية يجري التفاوض عليها.
واضاف الوكيل"لدينا موافقة على رحيل أزارو وهذا ما أخبرنا به اللاعب ووكيلهـ وحال وصول عرض مالي مناسب سيتم الموافقة على رحيله تحققيًا لرغبة اللاعب".
وعلم أن الأهلي يرغب في الحصول على مقابل مالي يصل لـ4 ملايين دولار، قابلة للتفاوض، بما لا يقل عن 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، خاصة وأنه تم رفض صيني بلغت قيمته ما يقرب من 10 ملايين دولار قبل موسمين.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يستقر على بيع مهاجم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.