الأهلي المصري يستقر على بيع مهاجم الفريق

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب على احمد

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي المصري، حقيقة العروض التي وصلت للمغربي وليد أزارو، مهاجم القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة للرحيل بعد توتر علاقته مع الإدارة.

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يذكر إن وكيل اللاعب أخبر العديد من وسائل الإعلام بوجود اهتمام من بعض الأندية، في مقدمتهم أندية بالدوري القطري ونحن طالبنا مخاطبتنا بعرض رسمي، يتضمن قيمة مالية يجري التفاوض عليها.

واضاف الوكيل"لدينا موافقة على رحيل أزارو وهذا ما أخبرنا به اللاعب ووكيلهـ وحال وصول عرض مالي مناسب سيتم الموافقة على رحيله تحققيًا لرغبة اللاعب".

وعلم أن الأهلي يرغب في الحصول على مقابل مالي يصل لـ4 ملايين دولار، قابلة للتفاوض، بما لا يقل عن 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على رحيل اللاعب، خاصة وأنه تم رفض صيني بلغت قيمته ما يقرب من 10 ملايين دولار قبل موسمين.