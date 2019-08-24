فيديو.. كريستال بالاس يهزم مانشستر يوناتيد في مباراة مارثونية

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
سقط مانشستر يونايتد على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام كريستال بالاس بهدفين لهدف، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم الضيوف بهدف جوردان آيو هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 32، وتعادل دانييل جيمس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، قبل أن يسجل فان أنهولت هدف الفوز لكريستال بالاس في الدقيقة 93.
واصل المانيو نزيف النقاط بعد تعادله الجولة الماضية مع ولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ليتساوى الفريقان برصيد 4 نقاط لكل منهما في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.
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