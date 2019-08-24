بيل زبنزيما يقودان تشكيل الريال أمام بلد الوليد

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 كتب على أحمد أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلد الوليد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- ‏حراسة المرمى : كورتوا. Advertisements خط الدفاع : كارفاخال ، فاران ، راموس ، مارسيلو. خط الوسط : كروس ، كاسيميرو ، ايسكو ، خاميس رودريجيز. خط الهجوم : كريم بنزيما ، جاريث بيل. Advertisements

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