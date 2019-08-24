رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام بارما

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أعلن نادي يوفنتوس تشكيلة فريقه التي ستواجه بارما، مساء اليوم السبت، على ملعب إينيو تارديني، في إطار الجولة الأولى من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين أساسيًا في تشكيلة السيدة العجوز، أما ماتياس دي ليخت ظل على مقاعد البدلاء.وجاءت تشكيلة السيدة العجوز كالتالي:
تشيزني، دي تشيليو، بونوتشي، كيليني، أليكس ساندرو، سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش، بليز ماتويدي، دوجلاس كوستا، جونزالو هيجواين، كريستيانو رونالدوأما تشكيلة بارما جاءت كالآتي: لويجي سيبي، لاوريني، ياكوبوني، برونو ألفيس، جايلولو، هيرناني جونيور، جاستون بروجمان، باريلا، كولوسيفسكي، إنجليسي، جيرفينهو
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